Sebastian Frej / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Vasilios Sourlis opuszcza Raków

Raków Częstochowa w poniedziałek pożegnał się z dotychczasowym dyrektorem sportowym, Samuelem Cardenasem. Latem klub z Limanowskiego powrócił do dobrze znanego nazwiska na ławce trenerskiej, kiedy to Marek Papszun zastąpił Dawida Szwargę na tym stanowisku. To tylko niektóre przykłady ruchów kadrowych.

W środę Medaliki poinformowały o pożegnaniu się z Vasiliosem Sourlisem. Kontrakt 21-letniego Greka z klubem został rozwiązany za porozumieniem stron. Środkowy pomocnik, który dołączył do Rakowa w czerwcu tego roku, nie zdążył zadebiutować w oficjalnym meczu pierwszego zespołu. W końcu klub i piłkarz zdecydowali się na wcześniejsze zakończenie współpracy.

Sourlis po przybyciu pod Jasną Górę z Asterasu Aktor doznał kontuzji. Po jej wyleczeniu napotkał nowe problemy. Okazało się, że Marek Papszun nie korzystał z wychowanka Olympiakosu Pireus ze względu na nadwagę Greka. Wcześnie częstochowianie zrezygnowali z usług Kristoffera Klaessona. Szwedzki pomocnik, który dołączył do drużyny w lipcu, zakończył współpracę z klubem z końcem sierpnia.

Raków Częstochowa aktualnie zajmuje piąte miejsce w PKO Ekstraklasie. W najbliższy weekend ekipa Papszuna zmierzy się z Zagłębiem Lubin.