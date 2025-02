Raków z transferem last minute? Medaliki chcą piłkarza Śląska

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Adam Basse celem transferowym Rakowa

Raków Częstochowa w zimowym oknie transferowym dokonał dwóch wzmocnień. Najpierw pod Jasną Górę sprowadzono piłkarza z Senegalu. Ibrahim Seck podpisał z medalikami kontrakt do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Następnie podjęto decyzję o zakupie napastnika, grającego w Ekstraklasie. W zamian za 700 tysięcy euro Radomiaka na Raków zamienił Leonardo Rocha.

Okazuje się, że w Częstochowie wciąż myślą o kolejnych wzmocnieniach. W ostatnim dniu okna transferowego były mistrz Polski chce sprowadzić utalentowanego napastnika. Jak informuje portal Meczyki.pl, chodzi o Adama Basse, czyli reprezentanta Polski do 18.

Aktualnie trwają rozmowy na linii Raków – Śląsk ws. transferu 17-letniego piłkarza. Wszystko wskazuje na to, że obie strony dojdą do porozumienia, a Basse niebawem przeprowadzi się do Częstochowy. Warto dodać, że piłkarz mający także amerykańskie obywatelstwo debiutował w Ekstraklasie właśnie w meczu przeciwko Medalikom.

Basse w rundzie jesiennej mógł zaprezentować się na boiskach Ekstraklasy w 3 meczach. Oprócz starcia z Rakowem zagrał przeciwko Zagłębiu Lubin i Górnikowi Zabrze. We wszystkich spotkaniach uzbierał łącznie 33 minuty na boisku.

Transfer nastolatka wpisuje się w profil napastnika, który preferuje Marek Papszun. Nie od dziś wiadomo, że 50-latek ceni wysokich napastników, a Adam Basse imponuje warunkami fizycznymi, ponieważ mierzy aż 196 cm.

Raków po 22. kolejkach zajmuje 2. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 43 punktów. O jedno oczko więcej ma lider, czyli Lech Poznań, zaś o jeden punkt mniej ma trzecia w tabeli Jagiellonia Białystok. W następnej kolejce podopieczni Marka Papszuna zmierzą się z Lechią Gdańsk.