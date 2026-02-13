Raków Częstochowa pozyskał bramkarza. Klub sięga po młody talent

Raków Częstochowa sprowadził 16-letniego bramkarza. Wiktor Żołneczko dołączył do klubu na zasadzie transferu definitywnego z Rekordu Bielsko-Biała.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Wiktor Żołneczko w Rakowie, kontrakt do 2028 roku

Raków Częstochowa rozpoczął nowy rozdział pod wodzą Łukasza Tomczyka, który zastąpił Marka Papszun. Były szkoleniowiec Polonii Bytom wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w PKO BP Ekstraklasie. Rundę wiosenną Częstochowianie rozpoczęli od porażki z Wisła Płock (1:2), a następnie bezbramkowo zremisowali z Radomiak Radom.

W piątek klub spod Jasnej Góry poinformował o pozyskaniu Wiktora Żołneczki z Rekordu Bielsko-Biała. 16-letni bramkarz w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań na poziomie Betclic 2. Ligi. Reprezentant Polski do lat 17 podpisał kontrakt obowiązujący do końca grudnia 2028 roku. Zwraca uwagę swoimi warunkami fizycznymi – mierzy aż 195 centymetrów wzrostu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Unii Bieruń Stary, skąd w 2023 roku trafił do Rekordu.

🗣️ "To ogromne wyróżnienie i szansa na rozwój."



Poznajcie Wiktora! 👋#ŻOŁNECZKO2028 pic.twitter.com/5fs5TUAhuM — Raków Częstochowa (@Rakow1921) February 13, 2026

Obecnie pierwszym bramkarzem Rakowa jest Oliwier Zych, a jego zmiennikiem pozostaje Kacper Trelowski. W Częstochowie wiążą jednak duże nadzieje z 16-letnim Żołneczką, który uchodzi za jeden z największych bramkarskich talentów młodego pokolenia.

Raków zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli Ekstraklasy. W najbliższych tygodniach zmierzy się z Zagłębiem Lubin, Bruk-Bet Termaliką Nieciecza oraz Lechem Poznań.