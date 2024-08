Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Sterling może trafić do Arsenalu, Kanonierzy walczą z czasem

Arsenal zdecydował się przeprowadzić transfer last minute. Choć początkowo wydawało się, że Kanonierzy nie będą zainteresowani sprowadzeniem reprezentanta Anglii, to nowe informacje rzucają zupełnie inne światło na transakcję z udziałem Raheema Sterlinga.

David Ornstein z portalu The Athletic przekazał zaskakujące informacje. Jego zdaniem Arsenal chce wypożyczyć Sterlinga i rozpoczął negocjację z Chelsea. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, The Gunners będą musieli rozpocząć rozmowy z piłkarzem. Jak zaznacza dziennikarza bezpośrednie negocjacje na linii Arsenal – Sterling nie powinny przysporzyć żadnych problemów. 29-latek pozostaje otwarty na przeprowadzkę na Emirates Stadium.

Informacje ws. rozmów obu londyńskich klubów ws. transferu Sterlinga to niespodziewany zwrot akcji. Jeszcze kilka godzin temu wszystko wskazywało na to, że Anglik najbliższy sezon spędzi w drużynie rezerw The Blues, trenując z zespołem do lat 23.

Warto przypomnieć, że Enzo Maresca definitywnie przekreślił przyszłość Sterlinga w Chelsea. Skrzydłowy przed pierwszym meczem dowiedział się, że nie zostanie uwzględniony w kadrze meczowej, co mocno rozzłościło nie tylko zawodnika, ale również jego agenta.

Zarówno Arsenal, jak i Chelsea mają bardzo mało czasu na finalizację transakcji. Okno transferowe w Premier League zamyka się o północy.