Leao zaskoczy kierunkiem transferu? Ten klub zgłosił się pierwszy!

Rafael Leao latem najprawdopodobniej pożegna się z Milanem. Na San Siro zapadła decyzja o sprzedaży gwiazdora w przypadku odpowiedniej oferty. "Tuttomercato" informuje o potencjalnym transferze do Al-Nassr.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Leao dołączy do Ronaldo i Durana?

Rafael Leao od wielu lat jest celem transferowym największych klubów w Europie. Zdecydowanie zasiedział się w Milanie, gdzie gra od 2019 roku. W tym czasie notował lepsze i gorsze sezony, a szczególnie udana była dla niego kampania 2021/2022, kiedy to sięgnął z zespołem po mistrzostwo Włoch. Nie ulega natomiast wątpliwościom, że to jedna z największych gwiazd Serie A oraz reprezentacji Portugalii.

Na San Siro wyczerpuje się cierpliwość względem najlepszych piłkarzy. Milan rozgrywa beznadziejny sezon i szykuje się do kadrowej rewolucji, która może objąć właśnie chociażby Leao. Nie można wykluczyć jego sprzedaży, jeśli tylko pojawi się odpowiednia oferta. Media łączą 25-latka z takimi ekipami, jak Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain czy Barcelona. Sam zainteresowany może oczywiście zaskoczyć kierunkiem transferu i wylądować w Arabii Saudyjskiej. “Tuttomercato” donosi, że stamtąd napłynęła jedyna oficjalna oferta.

Leao uchodzi za cel transferowy Al-Nassr, które dalej zamierza wzmacniać kadrę ciekawymi nazwiskami. Zimą za niemal 80 milionów euro sprowadzono z Aston Villi Jhona Durana. Kupno Portugalczyka wiązałoby się z kolei z wydatkiem w okolicach 100 milionów euro.

Milan ma po swojej stronie wiele argumentów, gdyż umowa Leao obowiązuje do 2028 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 75 milionów euro. W tym sezonie uzbierał we wszystkich rozgrywkach dziesięć bramek oraz osiem asyst.