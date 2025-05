Rafael Leao może dołączyć do giganta. To będzie głośny transfer

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Arsenal chce pozyskać Rafaela Leao

Rafael Leao ma ważny kontrakt z Milanem aż do czerwca 2028 roku. W umowie reprezentanta Portugalii widnieje klauzula odstępnego wynosząca 175 milionów euro. Coraz częstsze spekulacje sugerują jednak, że 25-latek może tego lata zmienić barwy klubowe. Znalazł się już na liście życzeń Manchesteru United.

Portugalczyk, który znajduje się u szczytu kariery, wzbudza także zainteresowanie Arsenalu. Dyrektor sportowy londyńskiego klubu miał już nawiązać pierwszy kontakt w sprawie skrzydłowego. Mimo solidnego sezonu Kanonierów pod wodzą Mikela Artety, nadal brakuje skutecznego, dynamicznego pomocnika, który potrafi robić różnicę w najważniejszych momentach.

Dla samego zawodnika przenosiny do Premier League również mogłyby okazać się kuszące. Gra dla jednego z największych klubów, z jasno określonym celem walki o trofea, to wyzwanie, które może stanowić kolejny krok w jego karierze. Leao w tym sezonie strzelił 12 goli i zanotował 13 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Na chwilę obecną pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi. Milan jest niechętny, by sprzedaż gwiazdę, a astronomiczna klauzula odstępnego stawia pod znakiem zapytania możliwość sfinalizowania transferu. Dużo zależeć będzie od tego, jak potoczą się rozmowy między klubami oraz od tego, czy Arsenal zdecyduje się ostatecznie zrezygnować z innych priorytetowych celów.