Radomiak sprowadził obrońcę. Transfer z Ligue 1

Radomiak Radom oficjalnie potwierdził transfer obrońcy. Nowym zawodnikiem 15. ekipy PKO BP Ekstraklasy został Saad Agouzoul. Marokańczyk przeniósł się do Zielonych na zasadzie wypożyczenia.

Radomiak pozyskał kolejnego defensora

W tym okienku Radomiak Radom sprowadził aż ośmiu zawodników. Zieloni są świadomi swojej sytuacji w tabeli i wiedzą, że czeka ich wyczerpująca walka o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. João Henriques, który prowadzi drużynę od tego roku, wie, że musi poprawić przede wszystkim grę defensywną. Jego zespół może “pochwalić się” najgorszą (wspólnie z Motorem i Lechią) obroną w całej stawce. Dlatego klub sięga po kolejnego zawodnika tej formacji.

Szeregi Radomiaka zasiliło już trzech obrońców – Steve Kingue z litewskiego Hegelmanna, Kamil Pestka z Rakowa Częstochowa, a także Marco Burch z Legii Warszawa. Do tego grona we wtorek dołączył Saad Agouzoul. Były młodzieżowy reprezentant Maroka został wypożyczony z AJ Auxerre do końca obecnych rozgrywek.

Agouzoul w trwającym sezonie zanotował tylko dwa spotkania. 27-latek wystąpił w meczach z US Lusitanos i Sainte-Geneviève Sports w Championnat National 3 – Groupe G, a więc na… piątym poziomie ligowym. Marokańczyk także pięciokrotnie zasiadł na ławce rezerwowych w meczach Ligue 1, ale nie zadebiutował we francuskiej elicie.

W CV Agouzoula figurują takie kluby, jak KACM Marrakech, FC Sochaux, Royal Excel Mouscron i rezerwy LOSC Lille. W Radomiu założy koszulkę z numerem 5 na plecach.