Radomiak ma następcę Rochy. Zieloni sfinalizowali transfer napastnika

Radomiak Radom ogłosił podpisanie kontraktu z brazylijskim napastnikiem Pedro Henrique Perottim. Umowa z 27-letnim zawodnikiem obowiązywać będzie do końca 2025 roku, z możliwością przedłużenia do czerwca 2028 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka

Pedro Henrique Perotti nowym zawodnikiem Radomiaka

Pedro Henrique Perotti zastąpi w drużynie Radomiaka Radom Leandro Rochę, który kilka dni temu przeniósł się do Rakowa Częstochowa. O transferze nowego napastnika mówiło się już od pewnego czasu i oficjalny komunikat w tej sprawie był w zasadzie kwestią czasu.

Zobacz wideo: Radomiak Radom – podsumowanie pierwszej części sezonu

Lewonożny Perotti, urodzony 22 listopada 1997 roku, jest wychowankiem brazylijskiego klubu Chapecoense, gdzie debiutował w seniorskiej piłce. W trakcie swojej kariery był wypożyczany do portugalskiego CD Nacional, a później do japońskiego FC Tokyo. W sezonie 2021, grając dla Chapecoense, zdobył 18 bramek, co podkreśliło jego skuteczność na boisku.

W Japonii spędził niespełna rok, podczas którego trzykrotnie wpisał się na listę strzelców. Po powrocie do Chapecoense znów udowodnił swoją wartość, zdobywając w sumie 41 bramek dla swojego macierzystego klubu. Teraz stanie przed szansą na powtórzenie swoich sukcesów w barwach Zielonych, którzy przygotowują się do rundy wiosennej sezonu 2024/25 PKO BP Ekstraklasy.

Transfer Perottiego to już trzecie wzmocnienie Radomiaka tej zimy, co świadczy o tym, że klub szybko chce sobie zapewnić utrzymanie w rozgrywkach. Dzięki swojemu doświadczeniu i skuteczności Brazylijczyk może odegrać kluczową rolę w ofensywie drużyny. Zieloni znajdują się obecnie na dwunastym miejscu w ligowej tabeli, ale mają zaledwie dwa oczka przewagi na strefą spadkową.