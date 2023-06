IMAGO / Carlos Pereyra Na zdjęciu: Vitor Roque

FC Barcelona zamierza tego lata sprowadzić napastnika. We wtorek pojawiły się informacje, jakoby “zaklepała” sobie transfer Vitora Roque

Dziennikarze Relevo studzą jednak nastroje, podkreślając, że negocjacje nie zostały jeszcze zakończone

Z kolei dobrze zorientowany Toni Juanmarti uważa, że najprawdopodobniej Brazylijczyk trafi do Barcelony dopiero latem 2024 roku

Roque coraz bliżej Barcelony – ale negocjacje wciąż trwają

We wtorek gruchnęła wieść na temat nowego wzmocnienia FC Barcelony. Według tamtejszych informacji mistrzowie Hiszpanii porozumieli się z Athletico Paranaense w sprawie transferu Vitora Roque. Napastnik, który ma już za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Brazylii, miał rzekomo przenieść się do stolicy Katalonii za około 40 milionów euro.

Dziennikarze Relevo studzą jednak nastroje. Według nich negocjacje posuwają się do przodu, ale z pewnością wciąż trwają. Celem Blaugrany jest zbicie ceny do 30-35 milionów euro i rozłożenie jej na trzy raty. Z kolei dobrze zorientowany Toni Juanmarti przekonuje, że celem klubu sprzedającego jest pozostawienie Brazylijczyka w ojczyźnie przez następny rok. Chcieliby zatem, by ich podopieczny przeniósł się do Europy dopiero w 2024 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że rzeczywiście 18-letni snajper prędzej czy później trafi pod skrzydła Xaviego Hernandeza.

Roque rozegrał w tym sezonie 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 10 bramek i pięć asyst.

Zobacz też: Mbappe: Messi nie otrzymał we Francji należnego szacunku.