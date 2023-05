Kontrakt Adriena Rabiota z Juventusem wygasa wraz z końcem tego sezonu. Francuzem interesuje się Bayern Monachium, ale ze względów finansowych nie jest on priorytetem dla niemieckich potentatów.

Adrien Rabiot rozgrywa swój najlepszy sezon w Juventusie

Będzie on prawdopodobnie jednocześnie ostatnim. Umowa Francuza ze Starą Damą obowiązuje tylko do 30 czerwca

28-latek poszukuje nowego klubu, a jednym z zainteresowanych jego usługami jest Bayern Monachium

Bayern sonduje sytuację pomocnika Juventusu

Adrien Rabiot potrafił wstrzelić się z formą. Obecny sezon jest jego najlepszym z czterech spędzonych w Juventusie. Jednocześnie okaże się też zapewne ostatnim. Umowa reprezentanta Francji ze Starą Damą wygasa 30 czerwca, a piłkarz nie jest skłonny jej przedłużać. Sytuacji nie poprawiają też ostatnie problemy klubu.

Niemiecki Bild donosi, że 28-latek znalazł się na radarze Bayernu Monachium. Dla Bawarczyków priorytetem jest kupno klasowego napastnika, ale pozycja środkowego pomocnika jest druga w hierarchii ważności. Rabiot jest wysoko ceniony przez Die Roten, ale to nie oznacza od razu łatwej przeprawy w negocjacjach.

Bayern uważa, że Rabiot wykorzystuje sytuację, by uzyskać podwyżkę. Już w Juventusie inkasuje siedem milionów euro rocznie i pewne jest, że jego mama-agentka zamierza wywalczyć dla niego podwyżkę. Jeśli trafiłby zatem na Allianz Arenę, musiałby otrzymać więcej, niż dziesięć milionów euro za sezon. To oznacza, że z miejsca stałby się najlepiej zarabiającym piłkarzem w drużynie, na co Bawarczycy nie będą chcieli pozwolić. Nadal śledzą jednak sytuację.

Rabiot rozegrał w tym sezonie 46 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich 11 bramek i sześć asyst.

