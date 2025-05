Puchacz poznał swoją przyszłość. Wraca do niedawnego klubu

Maciej Rogowski / Alam Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz wraca do Holstein Kiel

Tymoteusz Puchacz z pewnością nie może zaliczyć swojej dotychczasowej kariery do zbyt udanych. Po wyjeździe z Lecha Poznań już kilka lat temu lewy obrońca lub też wahadłowy zwiedził już kilka klubów i kilka krajów, ale w żadnym nie był zbyt długo. Pierwotnie wyjechał on bowiem do Unionu Berlin, ale stamtąd był wypożyczony do Trabzonsporu, Panathinaikosu oraz Kaiserslautern.

Finalnie przeszedł więc w sierpniu 2024 roku do zespołu Holstein Kiel, gdzie po dobrych występach w 2. Bundeslidze miał pomóc beniaminkowi Bundesligi w utrzymaniu się w lidze. Szybko jednak reprezentant Polski przepadł i zimą znów zmienił klub, udając się na wypożyczenie do Plymouth Argyle, z którym spadł z ligi. Teraz, jak oficjalnie poinformował angielski klub, wraca do Niemiec, bowiem Plymouth nie chce go wykupić.

Tymoteusz Puchacz w dotychczasowej swojej karierze rozegrał w sumie mecze dla dziewięciu klubów. Najwięcej oczywiście dla Lecha Poznań (82 występy w pierwszym zespole) oraz dla Kaiserslautern (36 występów). 26-letni reprezentant Polski w tym sezonie ma na koncie w sumie 30 spotkań i dwie asysty. Dla Plymouth Argyle wystąpił 18 razy.

Zobacz także: „Nowy Kallman” w Ekstraklasie już latem?! Polskie kluby obserwują ciekawego napastnika [NASZ NEWS]