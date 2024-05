fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

PSG walczy o gwiazdora Napoli

Paris Saint-Germain przygotowuje się do nowej rzeczywistości już bez Kyliana Mbappe, który latem dołączy do Realu Madryt. Od pewnego czasu trwają poszukiwania jego następcy. Spośród wielu kandydatów paryżanie wytypowali Chwiczę Kwaracchelię. To on ma być nową twarzą projektu z Parc des Princes.

PSG prowadzi intensywne prace nad sprowadzenie gruzińskiego skrzydłowego. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że Napoli otrzymało ofertę w postaci aż 100 milionów euro. Wcześniej sugerowano, że kwota będzie nieco niższa.

Kwaracchelia w sezonie 2022/2023 radził sobie wręcz znakomicie. Był jednym z głównych bohaterów długo wyczekiwanego w Neapolu sukcesu, jakim było mistrzostwo Włoch. Obecna kampania nie jest już dla niego tak udana, choć wpływ miał na to ogólny regres, jaki poczyniła drużyna po odejściu Luciano Spallettiego. 23-latek zgromadził w sumie 11 bramek i 8 asyst w 33 ligowych występach.

Paryżanie wierzą, że w bardziej jakościowym zespole Kwaracchelia znów będzie błyszczał. Jak Napoli może zareagować na złożoną propozycję? Aurelio De Laurentiis pragnie zatrzymać swojego gwiazdora, mając świadomość, że latem z Neapolu wyniesie się już Victor Osimhen. Wiele będzie zależało od samego zawodnika, gdyż w tym samym czasie włoski klub rozmawia z nim na temat nowego kontraktu. Jeśli odrzuci tę propozycję, Napoli może zostać zmuszone do przyjęcia oferty mistrza Francji.

