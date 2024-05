PSG zaczęło negocjować transfer gwiazdy SSC Napoli

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nasser Al-Khelaifi

Chwicza Kwaracchelia może zastąpić Kyliana Mbappe w PSG

Paris Saint-Germain najpewniej wkrótce oficjalnie straci Kyliana Mbappe. Tym samym w składzie giganta Ligue 1 zrobi pilna do zastąpienia luka. Ostatnio nie milkną doniesienia na temat kandydatów do gry w zespole z Parc des Princes. Nowe wieści na ten temat przekazał dziennikarz Loic Tanzi z L’Equipe.

Źródło podaje, że PSG planuje pozyskać Chwiczę Kwaracchelię. Mistrzowie Francji nie złożyli jeszcze oficjalnej oferty przedstawicielom SSC Napoli. W każdym razie strony są w stałym kontakcie. Wcześniej La Gazzetta dello Sport podało, że paryska ekipa zaoferowała za zawodnika 100 milionów euro. Tanzi informuje natomiast, że francuski klub wycenił zawodnika na 60 milionów euro.

Gwiazda reprezentacji Gruzji może udać się na podbój Francji

Kwaracchelia to 23-letni napastnik, który ma kontrakt z klubem z Serie A do końca czerwca 2027 roku. 29-krotny reprezentant Gruzji dołączył do Napoli z Dinamo Batumi za ponad 13 milionów euro. Wcześniej piłkarz bronił barw między innymi Rustavi czy Rubinu Kazań oraz Lokomotiwu Moskwa.

W trakcie sezonu 2023/2024 gruziński zawodnik wystąpił w 44 spotkaniach. Zdobył w nich 11 bramek, a także zaliczył dziewięć asyst. Gdyby faktem stał się transfer Kwaracchelii do PSG, to o miejsce w składzie rywalizowałby między innymi z Goncalo Ramosem czy Randalem Kolo Muanimm.

