Źródło: The Athletic

Kylian Mbappe według medialnych doniesień nie tylko z Hiszpanii latem prawdopodobnie dołączy do Realu Madryt. Tymczasem według informacji The Athletic decydenci Paris Saint-Germain wybrali już zawodnika, który miałby zastąpić reprezentanta Francji. Wygląda na to, że wybór padł na Anglika.

Z Bundesligi do Ligue 1?

Kylian Mbappe ma umowę ważną z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2022 roku. Zawodnik jej wciąż nie przedłużył i raczej się na to nie zanosi. Tymczasem decydenci mistrzów Francji starają się już zabezpieczyć w związku z ewentualną stratą Mbappe i penetrują rynek transferowy.

Według informacji The Athletic na radarze PSG znalazł się Jadon Sancho z Borussii Dortmund. Podobno decydenci klubu z Paryża wykonali już pierwsze ruchy, których celem ma być przekonanie reprezentanta Anglii do transferu.

Nie tylko PSG w gronie chętnych

Warto zaznaczyć, że w minionym roku poważnie zainteresowany pozyskaniem Sancho był Manchester United. Ostatecznie transakcja nie doszła do skutku, ponieważ oczekiwania finansowe władz BVB za Anglika było nie do przyjęcia dla sterników Czerwonych Diabłów.

Spekuluje się, że Borussia Dortmund oczekuje za reprezentanta Anglii mniej więcej 100 milionów euro. Sancho jest w ekipie z Dortmund od sierpnia 2017 roku. Obecnie piłkarz leczy kontuzję. Ogólnie w trakcie trwającej kampanii zawodnik wystąpił w 31 smeczach, notując w nich 12 goli i 16 asyst. Zanim Sancho trafił do ekipy z Niemiec, to był piłkarzem akademii piłkarskiej Manchesteru City. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał z kolei w Watfordzie.

Paris Saint-Germain Bayern Monachium 2.90 4.12 2.32 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 13. kwietnia 2021 12:42 .

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin