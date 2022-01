PressFocus Na zdjęciu: Georginio Wijnaldum i Tyler Adams

Paris Saint-Germain kontynuuje rozmowy z Tottenhamem Hotspur w sprawie wypożyczenia niechcianego w Londynie Tanguy’a Ndombele. Bardzo prawdopodobnym wariantem jest wymiana między klubami. Brytyjskie media wskazują nazwisko kolejnego zawodnika, który mógłby przenieść się do Premier League.

Tottenham i PSG kontynuują negocjacje, w wyniku których może dojść do wymiany zawodników między klubami

W transakcji może wziąć udział dwójka zawodników, którzy nie zdołali spełnić pokładanych w nich nadziei

Z Tottenhamem może się rozstać Tanguy Ndombele, natomiast z PSG Georginio Wijnaldum

Wijnaldum do Londynu, Ndombele do Paryża?

Ndombele nie zdołał spełnić pokładanych w nim nadziei w klubie z północnego Londynu, do którego trafił latem 2019 roku za 65 milionów funtów z Olympique Lyon. W najbliższej przyszłości nic nie wskazuje na to, aby jego sytuacja miała ulec zmianie, dlatego też rozstanie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem dla obu stron.

Tottenham jest zdecydowany na rozstanie z piłkarzem, a jego pozyskaniem zainteresowane jest Paris Saint-Germain. Rozmowy między przedstawicielami klubów w tej sprawie trwają od kilkunastu dni. Początkowo PSG oferowało Tottenhamowi w ramach rozliczenia Leandro Paredesa, ale londyński klub nie był zainteresowany tym piłkarzem. Teraz, jak informuje Daily Mail, oba kluby prowadzą również rozmowy na temat Georginio Wijnalduma.

Holender jest w podobnej sytuacji do Ndombele, ponieważ również nie zdołał zaprezentować pełni swoich możliwości po dołączeniu do paryskiego zespołu latem ubiegłego roku. Różnica między nimi jest taka, że Wijnaldum trafił do PSG na zasadzie wolnego transferu.

