Paris Saint-Germain pracowało nad ściągnięciem Milana Skriniara niemal całe lato. Teraz transfer stał się wręcz niemożliwy, więc mistrzowie Francji skupiają się na alternatywie. Poważne zainteresowanie budzi obrońca AS Monaco Axel Disasi.

Paris Saint-Germain długo skupiał się na transferze Milana Skriniara

Słowakowi obecnie bliżej do pozostania w Interze Mediolan, w związku z czym przystąpiono do szukania alternatyw

Na liście życzeń znalazł się defensor ligowego rywala – Axel Disasi

Fiasko transferowe PSG

Rzadko zdarza się, aby Paris Saint-Germain nie było w stanie zrealizować swojego transferowego celu. Przez niemal całe lato trwały prace nad przeprowadzką Milana Skriniara, a cała saga była pełna zwrotów akcji. Inter Mediolan był skłonny rozstać się ze Słowakiem, ale plany zmienił transfer Gleisona Bremera do Juventusu, czyli obrońcy typowanego do roli następcy Skriniara. Wówczas wicemistrzowie Włoch zaczęli zwiększać swoje żądania, oczekując nawet 90 milionów euro. Paryżanie nie byli w stanie temu sprostać, a ostatnia oferta, w wysokości 60 milionów euro plus karta zawodnicza jednego z piłkarzy, została odrzucona.

W związku z tym PSG definitywnie odpuszcza temat Skriniara i skupia się na alternatywach. Głównym zadaniem na resztę letniego okienka wciąż pozostaje wzmocnienie defensywy. Włodarze mistrza Francji skierowali się zatem do ligowego rywala, a konkretniej AS Monaco. Zainteresował ich 24-letni Axel Disasi.

Młodzieżowy reprezentant Francji jest jednym z najlepszych obrońców w całej Ligue 1. W Monaco gra już od ponad dwóch lat, a kwestia jego ewentualnej przeprowadzki nie jest wykluczona. Paris Saint-Germain kusi Disasiego możliwością występowania na najwyższym poziomie rozgrywkowym, w tym także w elitarnej Lidze Mistrzów. Jego postępom przyglądają się także Atletico Madryt i Tottenham.

