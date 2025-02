Real zwrócił uwagę na defensora. Broni barw PSG

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Willian Pacho znalazł się na liście życzeń Realu Madryt

Real Madryt rywalizuje w tej kampanii o mistrzostwo Hiszpanii wraz z Atletico Madryt i FC Barceloną. Tymczasem władze giganta La Liga myślami są już przy wzmocnieniach na letnie okno transferowe. Interesujące wieści na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło podaje, że na radarze Los Blancos znajduje się Willian Pacho z Paris Saint-Germain. Środkowy defensor to 22-krotny reprezentant Ekwadoru, który dzisiaj jest wyceniany na 40 milionów euro. Aktualna umowa piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Zawodnik trafił do stołecznej ekipy latem 2024 roku z Eintrachtu Frankfurt. Przedstawiciel Ligue 1 wyłożył na transakcję 40 milionów euro.

Fichajes.net przekazało, że prezydent Florentino Perez i jego zespół już zaczęli analizę możliwości do zrealizowania całej transakcji. Chociaż działacze PSG na dzisiaj nie rozważają sprzedaży zawodnika, to władze Los Blancos są gotowi na to, aby podjąć negocjacje w sprawie transakcji.

W tym sezonie Ekwadorczyk rozegrał łącznie 34 spotkania, notując w nich jedną asystę. Na boisku piłkarz spędził blisko 2800 minut. Okazję na poprawę tego bilansu Willian Pacho będzie miał w środę, gdy paryżanie zmierzą się na wyjeździe w ramach 1/4 finału Pucharu Francji ze Stade Briochin. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:10.