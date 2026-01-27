PSG lepszym wyborem od Barcelony. Młody talent mówi wprost

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Dro Fernandez

Barcelona straciła talent na rzecz PSG. 18-latek nie żałuje

Barcelona słynie z produkowania wielkich talentów na światową skalę. Obecnie w jej składzie kluczowe role odgrywają Lamine Yamal, Pau Cubarsi oraz Alejandro Balde. Na przestrzeni lat przez słynną La Masię przewinęło się wielu piłkarzy, którzy teraz grają na najwyższym europejskim poziomie. Oczywiście zdarzają się też przypadki, gdzie ich talent eksploduje dopiero po opuszczeniu Katalonii. Na taki ruch niespodziewanie zdecydował się Dro Fernandez.

Nastolatek w tym sezonie otrzymał szansę debiutu od Hansiego Flicka, w sumie występując w pięciu meczach dla pierwszej drużyny. Okazało się, że to mu nie wystarcza, dlatego postanowił dołączyć do Paris Saint-Germain. Zostało to odebrane bardzo źle w Hiszpanii, bowiem Barcelona wiązała z nim duże nadzieje, a Flick był fanem jego umiejętności.

Paryżanie sięgnęli po wychowanka Barcelony, płacąc za niego około osiem milionów euro. Fernandez został już zaprezentowany w nowych barwach. Przy tej okazji udzielił też premierowej wypowiedzi, sugerując, że to dla niego odpowiedni kierunek. PSG daje mu znacznie lepsze perspektywy na przyszłość.

– To bardzo ważny krok. Decyzja, by rozwijać się tu jako piłkarz, była kluczowa. Uważam, że nie ma lepszego miejsca do rozwoju. Ten projekt z młodymi zawodnikami jest niesamowity, podobnie z tym trenerem. Oto powód, dla którego tu jestem – wytłumaczył 18-letni pomocnik.