Romano potwierdził transfer do Juve. Arsenal przegrał batalię

fot. ZUMA Press, Inc. / Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta i Fabrizio Romano

Randal Kolo Muani wzmocni Juventus

Juventus w trakcie trwającego okna transferowego miał cel, aby pozyskać nowego napastnika. W kontekście gry w ekipie z Turynu wymieniano różnych graczy. Ostatecznie władze Bianconerich zdołały przekonać do zmiany klubu gracza PSG, podali dziennikarze Fabrizio Romano i Gianluca Di Marzio.

Znani insiderzy przekazali, że Randal Kolo Muani wzmocni zespół dowodzony przez Thiago Mottę. 27-krotny reprezentant Francji trafi do włoskiej drużyny na wypożyczenie do końca trwającego sezonu. W porozumienia nie ma być wpisana opcja wykupu zawodnika.

Kolo Muani, zgodził się już na ruch do ekipy z Allianz Stadium. Jeszcze w tym tygodniu piłkarz poleci do Turynu, aby przejść testy medyczne. Po nich ma zostać ogłoszona oficjalnie transakcja z udziałem gracza.

Wyceniany na 30 milionów euro napastnik trafił do PSG we wrześniu 2023 roku z Eintrachtu Frankfurt. Kosztował wówczas 95 milionów euro. W tym sezonie zawodnik rozegrał jak na razie 14 meczów, notując w nich dwa trafienia i asystę. Jak na razie największymi sukcesami piłkarza są mistrzostwo Ligue 1 wywalczone z Paris Saint-Germain. Ponadto na koncie Kolo Muaniego są dwa Puchary Francji, które zawodnik wygrał z gigantem ligi francuskiej, a także z FC Nantes. Obecna umowa piłkarza z paryżanami obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

