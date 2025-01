Real Madryt wycenił swoją gwiazdą. Oczekuje kroci

Real Madryt może niebawem pożegnać jednego ze swoich pomocników. Defensa Central przekazała, że klub z La Liga ustalił już cenę wywoławczą za piłkarza, która do małych nie należy.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Aurelien Tchouameni został wyceniony przez Real Madryt

Real Madryt cały czas pracuje nad budową kadry. Sternicy Los Blancos analizują rynek transferowy pod kątem wzmocnień. Biorą też pod uwagę to, że pewni gracze mogą opuścić klub. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał serwis Defensa Central.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Źródło podaje Real może niebawem zakończyć współpracę z Aurelienem Tchouamenim. Gdy zawodnik trafił do stołecznego klubu, to wiązane z nim były duże nadzieję. W każdym razie ostatnio postawa piłkarza pozostawia wiele do życzenia. Zawodnik musiał się też godzić z krytyką, która na niego spadła. Szczególnie po przegranym starciu finałowym w turnieju o Superpuchar Hiszpanii z FC Barceloną (2:5).

Możliwy zatem, że niebawem Tchouameni zmieni pracodawcę. W mediach już pojawiały się wieści, że chętny na transfer z udziałem gracza mógłby być Manchester United. Przedstawiciel ligi angielskiej musiałby się jednak liczyć z konkretnym wydatkiem. Real według Defensa Central byłby skłonny pożegnać piłkarza pod warunkiem, że do klubu trafiłaby oferta w wysokości 80 milionów euro.

Tchouameni ma kontrakt ważny z Królewskimi do 2028 roku. 24-latek to 36-krotny reprezentant Francji, który w tej kampanii wystąpił łącznie w 23 meczach. Spędził na boisku 1786 minut. Okazję na poprawę tego bilansu może mieć w czwartek, gdy Real zagra u siebie z Celtą Vigo w Pucharze Króla. Potyczka zacznie się o godzinie 21:30.

