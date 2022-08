Źródło: The Times

PSG według doniesień The Times celuje w pozyskanie jednego z pomocników Chelsea. Na radarze giganta Ligue 1 znajduje się N’Golo Kante.

PSG planuje kolejne wzmocnienie

The Times twierdzi, że N’Golo Kante znajduje się na liście życzeń francuskiego giganta

Rynkowa wartość 31-latka wynosi 40 milionów euro

PSG chce Kante

PSG świetnie zaczęło sezon ligowy 2022/2023. Niemniej zaliczyło wpadkę z AS Monaco, remisując z ekipą ze Stade Louisa II (1:1). Jasne jest zatem, że stołeczny klub nie jest jeszcze maszynką do wygrywania taką, jak mogło się wydawać.

The Times przekazuje natomiast, że PSG ma w planach wzmocnienie się w drugiej linii. Przedstawiciele mistrzów Francji monitorują sytuację N’Golo Kante, mającego kontrakt z Chelsea do 2023 roku. Tym samym już zimą zawodnik będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnymi nowymi pracodawcami.

Ciekawostką jest fakt, że reprezentant Francji już od 2018 roku jest na celowniku PSG. Mimo wszystko paryżanie nie potrafili przedstawić piłkarzowi takich argumentów, które przekonałyby go na to, aby dołączyć do francuskiej ekipy.

Faktem jest natomiast, że Thomas Tuchel nie bierze pod uwagę rozstania z Kante. Niemiec ma nadzieję, że piłkarz przystanie na propozycję nowej umowy. Chociaż warunki mogą nie być dla zawodnika atrakcyjne, biorąc pod uwagę to, że ma 31 lat, a ostatnio zmagał się też z kłopotami zdrowotnymi.

Kante w poprzedniej kampanii wystąpił w 26 meczach Premier League. Zdobył w nich dwie bramki.

