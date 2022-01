PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Antonio Ruediger

Obrońca Chelsea Antonio Ruediger jest łakomym kąskiem dla wielu europejskich klubów. W grze o sprowadzenie reprezentanta Niemiec mając uczestniczyć Paris Saint-Germain i Real Madryt. Oba kluby miały już przedstawić piłkarzowi swoje oferty.

Antonio Ruediger będzie miał wkrótce podjąć decyzję w sprawie swojej przyszłości

Niemieckiego obrońcę atrakcyjnymi ofertami kuszą czołowe europejskie kluby

Wśród poważnie zainteresowanych jego pozyskaniem klubów znajdują się Paris Saint-Germain i Real Madryt

Walka o Ruedigera rozpoczęta

Antonio Ruediger po zakończeniu sezonu będzie mógł odejść z Chelsea za darmo, bowiem jego kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca. The Blues nie udało się przekonać Niemca do podpisania nowej umowy i wszystko wskazuje na to, że latem zmieni barwy klubowe. Od początku roku może również swobodnie prowadzić rozmowy z zainteresowanymi jego osobą klubami.

28-latek nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony czołowych europejskich klubów. Najczęściej w tym kontekście wymienia się Paris Saint-Germain i Real Madryt. Dla drugiego z tych klubów, według niektórych medialnych doniesień, Ruediger ma być jednym z głównych celów transferowych. Wyścig o przekonanie piłkarza już trwa.

Jak informuje Foot Mercato, Ruediger otrzymał już konkretne oferty ze strony PSG i Realu. Francuzki gigant miał zaoferować obrońcy pensję w wysokości 7 milionów euro rocznie. Propozycja Królewskich nie została ujawniona, ale ma być niższa od tej przedstawionej przez PSG. Nie wiadomo jednak, czy lepsze wynagrodzenie przekona samego piłkarza, który ma preferować przenosiny do Madryt.

28-letni obrońca do Chelsea trafił latem 2017 roku z Romy za 35 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 119 spotkań na boiskach Premier League. zdobywając osiem bramek.

