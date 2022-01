PressFocus Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga w najbliższych tygodniach będzie miał okazję do udowodnienia swojej wartości. Niewykluczone jednak, że hiszpański bramkarz Chelsea jeszcze podczas styczniowego okna transferowego zmieni barwy klubowe. Zainteresowane jego sprowadzeniem jest włoskie Lazio.

Sprowadzenie Kepy Arrizabalagi przez Chelsea okazało się jak na razie transferowym niewypałem

W najbliższych tygodniach Hiszpan będzie zastępował w bramce The Blues Edouarda Mendy’ego

Jeszcze w styczniu możliwy jest jednak transfer udziałem 27-letniego golkipera

Sarri sprowadzi Kepę do Lazio?

Styczeń będzie bardzo ważnym miesiącem dla 27-letniego bramkarza, który do Chelsea trafił latem 2018 roku za 80 milionów euro z Athletic Bilbao. To właśnie Kepa Arrizabalaga będzie strzegł bramki Chelsea pod nieobecność przebywającego na Pucharze Narodów Afryki Edouarda Mendy’ego. Hiszpan na którego podczas dotychczasowego pobytu na Stamford Bridge spadła fala krytyki, będzie miał okazję do pokazania, że cały czas zasługuje na występy w ekipie The Blues.

The Athletic informuje jednak, że całkiem możliwy jest inny scenariusz. Ten zakłada odejście Hiszpana jeszcze w trakcie styczniowego okna transferowego. Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest wypożyczenie, a zainteresowanie Hiszpanem wykazuje Lazio. Szkoleniowcem włoskiego klubu jest obecnie były menedżer The Blues Maurizio Sarri, który ma bardzo dobre relacje z Kepą.

Niewykluczone, że wkrótce dojdzie do konkretnych rozmów w sprawie transferu. Te z pewnością nie będą łatwe, ponieważ włoskiego klubu raczej nie stać na pokrywanie całego wynagrodzenia hiszpańskiego bramkarza. Chelsea ponoszenie części kosztów z tych związanych musiałaby wziąć na siebie.

Kepa od czasu dołączenia do Chelsea rozegrał w jej barwach 116 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Od dłuższego czasu musi jednak zadowolić się rola rezerwowego. W tym sezonie pojawił się na murawie siedem razy, w tym tylko raz na boiskach Premier League.

