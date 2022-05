Pressfocus Na zdjęciu: Neymar

Niespodziewane wieści docierają znad Sekwany. L’Equipe podało, że Neymar został zaoferowany kilku klubom. Co ciekawe, PSG nie otrzymało żadnego odzewu w tej sprawie.

PSG wystawiło na sprzedaż Neymara

Pomimo wielkiego nazwiska, żaden klub nie jest zainteresowany transferem

Brazylijczyk inkasuje potężną pensję, a paryżanie muszą jakoś obejść finansowe fair play przez nową umowę Mbappe

Neymar niepewny przyszłości w PSG

Coraz więcej wskazuje na gorzkie rozstanie Neymara z PSG. Zdaniem dziennikarzy L’Equipe, Brazylijczyk został wystawiony na sprzedaż. Podobno zaoferowano go największym markom w Europie. Żaden z gigantów nie wyraził jednak chęci wykupienia 30-latka, który na pewno nie zmieni oczekiwań finansowych.

Obecnie pod względem płac znajduje się tuż za Kylianem Mbappe. W jego kontrakcie zapisane są również nietypowe klauzule. Dzięki temu otrzymuje miliony chociażby za klaskanie w stronę swoich kibiców. Wciąż ma ważną umowę do 2025 r. i do tej pory cieszył się z życia w Paryżu.

Tymczasem w klubie nadchodzą wielkie zmiany. Kluczową postacią projektu paryżan jest dziś Mbappe. Francuz przedłużył ostatnio kontrakt, zapewniając sobie wiele przywilejów. Nie można zapomnieć także o Leo Messim. Przybycie Argentyńczyka kompletnie przysłoniło dotychczasowe dokonania Neymara.

Brazylijczyk czuje się znów w cieniu swoich klubowych kolegów. To właśnie dlatego odszedł z FC Barcelony, by móc cieszyć się sławą w innym miejscu. Od 2017 r. nie doprowadził zespołu do triumfu w Lidze Mistrzów, a często też wypadał z gry na kilka miesięcy z powodu kuriozalnych kontuzji.

PSG przez nową umowę z Mbappe, musi zniwelować budżet płac. Wszystko po to, by zmieścić się w przepisach UEFA odnośnie finansowego fair play. Wiadomo już, że latem Parc des Princes opuści Angel Di Maria, Draxler czy Mauro Icardi. Natomiast Neymar pozostaje jedną wielką niewiadomą w kontekście ambitnych planów tegorocznych mistrzów Francji.

Czytaj więcej: Lewandowski, Bayern, Barcelona. Przez ostatnie tygodnie sporo się pozmieniało