Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Od kilku tygodni świat żyje tematem możliwego transferu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Ale nie jest tak, że przez ten czas niewiele się w tej kwestii zmieniło. Wiele wskazuje na to, że o ile Bayern cały czas trzyma wszystkich w szachu, o tyle są powody, by uważać, że będzie musiał się ugiąć. Zapraszamy na najnowszy odcinek “Futbologa”, w którym znajdzie się też rozmowa o tym, na czym stoi Lewandowski, z Piotrem Koźmińskim z WP Sportowych Faktów.

W najnowszym odcinku “Futbologa” wracamy do telenoweli, która będzie się ciągnąć przez najbliższe tygodnie

Wydaje się, że transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony jest bardziej realny niż w momencie, w którym pojawiły się pierwsze informacje w tej sprawie

Bayern wciąż może rozegrać sprawę po swojemu, jednak ma bardzo duże powody, by dwa razy się zastanowić, czy sprzedaż Polaka nie będzie lepszym rozwiązaniem

Robert Lewandowski w FC Barcelona?