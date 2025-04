PSG straci gwiazdę? Nowe wieści

Desire Doue to jeden z najmocniejszych punktów Paris Saint-Germain w tej kampanii. Tymczasem zawodnik wciąż nie przedłużył kontraktu z klubem. Wieści przekazał RMC Sport.

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Desire Doue wciąż bez nowej umowy w PSG

Desire Doue to zawodnik, który trafił do Paris Saint-Germain w sierpniu minionego roku za 50 milionów euro ze Stade Rennes. Aktualny kontrakt zawodnika ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Ostatnio jednak pojawiły się wieści, że przedstawiciel Ligue 1 chciał przedłużyć umowy z piłkarzem na lepszych warunkach. Na tę chwilę jednak sprawa stanęła w miejscu, o czym donosi portal RMC Sport.

Doue mimo zaledwie 19 lat już stał się jednym z największych objawień w PSG w trakcie trwającej kampanii. Piłkarz z dobrej strony pokazywał się przede wszystkim na europejskiej scenie w Lidze Mistrzów. To właśnie obiecujący zawodnik zdobył decydująca bramkę z rzutu karnegio w starciu przeciwko Liverpoolowi, co finalnie sprawiło, że The Reds zostali wyeliminowani z rozgrywek.

W mediach już pojawiły się spekulacje, sugerujące, że czołowe europejskie kluby zainteresowały się Doue. Street News przekazywał, że Manchester United uważnie śledzi postępy młodego zawodnika.

RMC Sport podało z kolei, że Doue wciąż nie otrzymał oferty przedłużenia kontraktu z PSG. Tym samym znany francuski serwis sportowy dementuje doniesienia, które pojawiły się w ostatnich dniach na temat rzekomych negocjacji między klubem z Paryża a utalentowanym francuskim graczem.

Doue w tym sezonie wystąpił w 46 meczach. Zdobył w nich 143 bramek i zaliczył też 12 asyst.

