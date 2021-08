Kylian Mbappe na tydzień przed zamknięciem okienka transferowego nie może być pewny swojej przyszłości w Paris Saint-Germain. Zawodnik wciąż nie zdecydował się na przedłużenie kontraktu z aktualnymi wicemistrzami Ligue 1. Tymczasem RMC Sport twierdzi, że transfer z udziałem mistrza świata z 2018 roku jeszcze tego lata jest realny.

Dziennikarze we Francji sugerują, że PSG rozważa transfer Kyliana Mbappe

22-latek ma umowę z klubem z Ligue 1 do końca czerwca 2022 roku

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 160 milionów euro

Real jednak dopnie swego ws. Mbappe?

Kylian Mbappe otrzymał propozycję od PSG dotyczącą przedłużenia kontraktu. Nowa umowa miałaby obowiązywać przez pięć lat z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jednocześnie zawodnik mógłby liczyć na podwyżkę zarobków, które miałaby oscylować w granicach tego, na co mogą liczyć Lionel Messi i Neymar.

22-latek nie przystał na propozycję sterników klubu z Paryża. W związku z tym wciąż istnieje szansa, że Mbappe zmieni klub. Jednym z chętnych na pewno jest Real Madryt. Pytanie tylko, czy złoży ofertę, która spełni oczekiwania działaczy PSG. Mowa podobno o 150-160 milionach euro.

Klub ze stolicy Francji przygotował natomiast plan awaryjny według francuskich mediów, gdyby reprezentant Francji jednak zmienił klub. Przedstawiciele PSG podobno już kontaktowali się z pełnomocnikami Richarlisona, który miałby wypełnić lukę w szeregach paryżan po Mbappe.

Jeśli natomiast gwiazda francuskiej piłki nie zmieni barw klubowych w tym okienku transferowym, to jeszcze po 1 września sternicy teamu z Ligue 1 wznowią rozmowy w sprawie nowego kontraktu. Jeśli piłkarz ostatecznie nie przedłuży umowy, to w styczniu będzie mógł prowadzić rozmowy z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami, aby móc zmienić klub 1 lipca 2022 roku na zasadzie wolnego transferu, do czego paryżanie nie chcą dopuścić.

