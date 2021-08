PSG z kłopotem w ataku, Icardi wypada z gry z powodu kontuzji

Paris Saint-Germain w najbliższym czasie będzie musiało radzić sobie bez Mauro Icardiego. Reprezentant Argentyny z powodu kontuzji będzie wyłączony z gry przez trzy-cztery tygodnie. Klub z Ligue 1 opublikował specjalny komunikat w sprawie.

Paris Saint-Germain w najbliższym czasie będzie osłabione brakiem Mauro Icardiego

Klub ze stolicy Francji opublikował oficjalny komunikat na temat stanu zdrowia piłkarza

Argentyńczyk doznał kontuzji barku

PSG przynajmniej do połowy września bez Icardiego

Paris Saint-Germain w ramach trzeciej kolejki ligi francuskiej mierzyło się za Stade Brestois. Wicemistrzowie Francji wygrali 4:2. Icardi zaliczył na placu gry całe zawody. Po zakończeniu spotkania okazało się ntaomiast, że ucierpiał bark piłkarza.

W tej kampanii Argentyńczyk wystąpił w trzech starciach ligowych, strzelając w nich dwa gole.

“Po badaniach przeprowadzonych u Icardiego, wyszło, że zawodnik doznał skręcenia drugiego stopnia stawu barkowo-obojczykowego” – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej PSG.

Dziennikarze we Francji wskazują, że Icardi nie będzie mógł zagrać przez trzy-cztery tygodnie. To oznacza, że na pewno nie wystąpi w najbliższy weekend w boju z Reims. Pod znakiem zapytania stoją też występy byłego piłkarza Interu Mediolan przeciwko Clermont i Olympique Lyon.

Icardi to jeden z tych zawodników, którego przyszłość w PSG stanęła pod znakiem zapytania po przybyciu do tego klubu Lionela Messiego. Ośmiokrotny reprezentant Argentyny ma kontrakt ważny ze stołecznym klubem do końca czerwca 2024 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 40 milionów euro.

