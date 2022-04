PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Chociaż Sergio Ramos chciałby pozostać w Paris Saint-Germain na przyszły sezon, klub najchętniej już latem pozbyłby się środkowego obrońcy. W Paryżu są rozczarowani stanem zdrowia piłkarza i poszukają mu nowego pracodawcy.

Sergio Ramos trafił do Paris Saint-Germain ubiegłego lata i podpisał dwuletni kontrakt

Kontuzje sprawiły jednak, że Hiszpan rozegrał jak dotąd zaledwie osiem spotkań w nowych barwach

36-latek chętnie zostanie w Paryżu na kolejny sezon, ale sam klub chciałby zakończyć współpracę

PSG niezadowolone z Ramosa. Przygoda zakończy się po roku?

Paris Saint-Germain przeliczyło się z zakontraktowaniem Sergio Ramosa. Rozmowy klubu z legendą Realu Madryt trwały długo, ale ostatecznie Hiszpan otrzymał intratną pensję i dwuletni kontrakt, którego zapewnić nie chciał Florentino Perez. Środkowy obrońca już w sezonie 2020/2021 przez większość czasu leczył kontuzję, a bieżąca kampania jest tylko przedłużeniem jego problemów zdrowotnych.

Nic zatem dziwnego, że paryżanie chcieliby już tego lata pozbyć się Ramosa z listy płac. Sytuacja daleka jest jednak od rozwiązania. Trudno założyć, by 36-latek odpuścił rok kontraktu i odszedł jako wolny zawodnik. Inną kwestią jest, że praktycznie niemożliwe jest, by gdziekolwiek otrzymał pensję porównywalną do tej, którą pobiera w stolicy Francji.

Sam gracz pozostaje optymistą w sprawie dalszej kariery.

– Mam dwuletni kontrakt w Paryżu. Postaramy się przedłużyć współpracę do trzech lat, a potem o kolejny rok i zobaczymy, co dalej – mówił ostatnio Hiszpan.

Z powodu przewlekłych problemów zdrowotnych obrońca rozegrał w tym sezonie zaledwie osiem spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył jedną bramkę w Ligue 1.

Czytaj więcej: Milan nie chce powrotu Donnarummy.

Angers Paris Saint-Germain 6.10 4.60 1.56 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 kwietnia 2022 08:45 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin