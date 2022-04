PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Milan nie chce powrotu Donnarummy. W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że Włoch może wrócić na Półwysep Apeniński.

Donnarumma nie może zaliczyć pobytu w PSG do udanych

Włoch chciałby wrócić do Serie A

Milan zamyka drzwi przed swoim byłym zawodnikiem

Tylko Juventus może pokusić się o pozyskanie Donnarummy

23-latek dołączył do PSG jako wolny wolny zawodnik z Milanu zeszłego lata, ale jego pobyt we Francji nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Donnarumma ma gorsze i lepsze momenty, a także sięgnął dna w drugim meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt w marcu, kiedy jego błąd w drugiej połowie dał tlen Królewskim w walce o awans do ćwierćfinału.

La Gazzetta dello Sport analizuje sytuację reprezentanta Włoch, podkreślając, że powrót na Stadio Meazza latem jest bardzo mało prawdopodobny. Po pierwsze, Milan podpisał kontrakt z godnym zastępcą w postaci Mike’a Maignana, a ponadto większość fanów Milanu nie chce już w przyszłości oglądać Donnarummy w zespole rossonerich.

Kilka tygodni temu mediolański dziennik donosił, że Gigi Donnarumma rozważa powrót do Włoch latem, ale niewiele klubów stać na jego pensję. Juventus polega na Wojciechu Szczęsnym, a Stara Dama wydaje się być jedynym wiarygodnym włoskim klubem, który mógłby wyciągnąć Włocha z Paryża. Szczęsny ma jednak kontrakt do 2024 roku, a bianconeri nie rozważają inwestycji w nowego bramkarza po zakończeniu sezonu.

Oprócz tego, po opuszczeniu Włoch Donnarummy rok temu kluby Serie A nie będą mogły skorzystać z tak zwanego “Dekretu Wzrostu”, czyli 50% obniżki pensji brutto gracza do lata 2023 roku, co z pewnością będzie kolejną przeszkodą w powrocie golkipera na Półwysep Apeniński.

