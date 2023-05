PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Paris Saint-Germain ponownie zagięło parol na Ousmane’a Dembele

Francuz ma świetne relacje z Kylianem Mbappe

Jeśli skrzydłowy nie przedłuży do 1 lipca umowy z Barceloną, jego klauzula odstępnego wynosić będzie 50 milionów euro

Dembele ponownie na radarze PSG

Paris Saint-Germain co pół roku sonduje możliwość sprowadzenia Ousmane’a Dembele. Poza zwykłą piłkarską jakością, klubowi zależy na tym, by jego barwy reprezentowało jak najwięcej Francuzów. L’Equipe donosi, że temat nie upadł. Najbliższego lata PSG ponownie spróbuje kupić 26-latka. Tym razem motywem przewodnim ma być zaspokojenie potrzeb Kyliana Mbappe, który rozważa odejście z Parc des Princes. Dembele nie tylko byłby kompatybilnym partnerem w ofensywie, ale i obu reprezentantów Francji łączą świetne relacje.

Obecnie FC Barcelona pracuje nad przedłużeniem umowy ze swoim podopiecznym. Obowiązujący kontrakt wygaśnie latem 2024 roku, do czego Blaugrana nie chce dopuścić. Klub musi się jednak spieszyć, by zatrzymać u siebie skrzydłowego. 1 lipca wejdzie w życie zapis w umowie, dzięki któremu Francuz będzie do wyjęcia za 50 milionów euro.

Dembele rozegrał w tym sezonie 33 spotkania. Zanotował w nich osiem bramek i siedem asyst.

