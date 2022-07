Pressfocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Agent Grzegorza Krychowiaka zszokował opinię publiczną, zapowiadając pozostanie swojego klienta w FK Krasnodar. Wywołało to lawinę komentarzy, co dalej z karierą reprezentacyjną pomocnika. Szanse na to, że 32-latek opuści Rosję wciąż istnieje, a wobec doniesień greckich mediów, stale rosną.

Krychowiak reprezentuje barwy rosyjskiego FK Krasnodar

Polscy kibice oczekują, że pomocnik odejdzie z kraju, który rozpętał wojnę z Ukrainą i jest odpowiedzialny za wiele zbrodni

32-latek znalazł się na liście życzeń greckiego Panathinaikosu Ateny

Krychowiak sam powinien zabrać głos ws. swojej przyszłości

Grzegorz Krychowiak od lat gra w lidze rosyjskiej. Polak w latach 2018-2021 reprezentował barwy Lokomotivu Moskwa, z którego zdecydował się przenieść na początku sezonu 2021/22 do FK Krasnodar. Wobec ataku Rosji na Ukrainę i sytuacji politycznej w obu krajach pomocnik zdecydował się udać na wypożyczenie do AEK Ateny, z którego wrócił wraz z zakończeniem sezonu. Polscy kibice mają ogromne nadzieje na to, że Krychowiak wzorem innych reprezentantów Polski opuści objęty sankcjami kraj i przeniesie się do innego zespołu.

Te nadzieje zdławił jego agent, który w rozmowie z rosyjskimi mediami zapowiedział, że Krychowiak nie zamierza rozwiązywać kontraktu z Krasnodarem i zostanie w Rosji. Wywołało to oburzenie w Polsce. Nie tak dawno od reprezentacji został odsunięty Maciej Rybus, który zdecydował się na pozostanie w Rosji. Wydaje się, że wobec takiego scenariusza w przypadku pomocnika FK Krasnodar Czesław Michniewicz powinien zastosować to samo rozwiązanie.

W sobotę greckie media poinformowały, że Grzegorz Krychowiak jest uważnie obserwowany przez Panathinaikos Ateny. Według portalu Olaprasina1908.gr jest on jednym z celów transferowych klubu, do którego mógłby przenieść się latem. Takie rozwiązanie niewątpliwie byłoby korzystniejsze dla kariery reprezentacyjnej Krychowiaka. Zwłaszcza, że w listopadzie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Katarze.

Czytaj dalej: Szokujące stanowisko agenta Grzegorza Krychowiaka