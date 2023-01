PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Przemysław Wiśniewski oficjalnie został nowym zawodnikiem Spezii Calcio. 24-latek na Stadio Alberto Picco zajmie miejsce Jakuba Kiwiora, który przeszedł do Arsenalu.

Polska kolonia w Spezii Calcio się rozrasta

Na Stadio Alberto Picco trafił Wiśniewski

24-letni obrońca zastąpi Jakuba Kiwiora

Spezia potwierdziła pozyskanie Wiśniewskiego

Spezia Calcio za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowała o sprowadzeniu na zasadzie transferu definitywnego Przemysława Wiśniewskiego z Venezii. Środkowy obrońca pozytywnie przeszedł testy medyczne, a następnie podpisał kontrakt z nowym pracodawcą, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła 3 miliony euro, a to oznacza, że “Wiśnia” został trzecim najdroższym nabytkiem w historii tego włoskiego zespołu. Perspektywiczny stoper na Stadio Alberto Picco zajmie miejsce Jakuba Kiwiora, który za 25 mln euro przeniósł się do Arsenalu.

Były piłkarz Górnika Zabrze powinien szybko zaaklimatyzować się w nowym klubie, ponieważ w Spezii Calcio będzie grał z aż trzema rodakami w jednej drużynie – Bartłomiejem Drągowskim (bramkarz), Arkadiuszem Recą (wahadłowy) oraz Szymonem Żurkowskim (pomocnik).

Przemysław Wiśniewski występował w Venezii od lipca 2022 roku, kiedy to przeprowadził się do Italii za darmo z wyżej wspomnianego Górnika Zabrze. Na włoskich boiskach pokazywał się z na tyle dobrej strony, że zaczął on wzbudzać zainteresowanie ekip z najwyższej klasy rozgrywkowej.

Były młodzieżowy reprezentant Polski, który ostatecznie przeniósł się do Spezii Calcio, podczas aktualnej kampanii rozegrał 20 meczów. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

Czytaj więcej: