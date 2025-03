Przebudowa w toku w Man Utd, klub pożegna kluczowego gracza

Manchester United wygląda na to, że podjął decyzję w sprawie jednego z bardziej doświadczonych graczy. Latem ma dojść do zakończenia przygody zawodnika z klubem z Old Trafford.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Christian Eriksen kończy etap w Man Utd

Manchester United w powszechnej opinii latem ma zacząć na dobre proces przebudowy drużyny. To będzie wiązać się z wieloma pożegnaniami. Ciekawe wieści na ten temat przekazał dziennikarz Fabrizio Romano, ujawniając to & owo na temat sytuacji kadrowej klubu.

Znany insider dał do zrozumienia, że latem ma zakończyć się przygoda Christiana Eriksena z angielską ekipą. Duńczyk ma rozstać się z ekipą z Old Trafford na zasadzie wolnego transferu. Z końcem czerwca wygasa umowa piłkarza z przedstawicielem Premier League i nie ma planów, aby ten kontrakt został przedłużony.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Eriksen trafił do Man Utd w lipcu 2022 roku z Brentford. Jak na razie 14-krotny reprezentant Danii wystąpił łącznie w 99 meczach. Zdobył w nich siedem bramek, a także zaliczył 17 asyst.

Od momentu, gdy ofensywny gracz trafił do angielskiej ekipy, to Man Utd wygrał dwa trofea. Triumfował kolejno w Pucharze Anglii, a także w Carabao Cup. W tej kampanii jednak Czerwone Diabły nie rozpieszczają swoich kibiców. Jak na razie Man Utd plasuje się dopiero na 12. miejscu w tabeli, legitymując się bilansem 37 oczek. Niemniej nad strefą spadkową zespół z Old Trafford ma 20 punktów przewagi, tracąc też 10 oczek do miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach.

Po reprezentacyjnej przerwie Man Utd zmierzy się na wyjeździe z Nottingham Forrest. Potyczka zacznie się 1 kwietnia o godzinie 21:00.

Czytaj także: Spekulacje o rekordzie, Vinicius Junior w centrum uwagi