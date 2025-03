Spekulacje o rekordzie, Vinicius Junior w centrum uwagi

Vinicius Junior to jeden z zawodników, który łączony jest z transferem do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Ostatnio w rozmowie z Marką glos zabrał w sprawie dyrektor rozgrywek.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Liga saudyjska marzy o Viniciusie. Czy to realne?

Vinicius Junior ma kontrakt ważny z Realem Madryt do końca czerwca 2027 roku. Mimo wszystko nie brakuje spekulacji o tym, że Brazylijczyk może niebawem zakotwiczyć w jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. W końcu stanowisko w sprawie zabrał dyrektor ligi saudyjskiej, odnosząc się do doniesień o tym, że reprezentant Brazylii miałby zmienić pracodawcę za miliard euro.

– To delikatna sprawa. Szczerze mówiąc, my jako liga, nie bierzemy udziału w transferach, które każdy klub planuje przeprowadzić. Czy chcielibyśmy Viniciusa Juniora w rozgrywkach? Oczywiście, że byśmy tego chcieli, ale my, liga, nie wybieramy nowych graczy. To zależy od każdego klubu – mówił Mohamed Basrawi cytowany przez Markę.

Zobacz również: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie” (WIDEO)

Prasa w Hiszpanii sugerowała, że Saudyjczycy są gotowi wyłożyć na transfer z udziałem piłkarza krocie, oferując mu zarobki na poziomie 300 milionów euro. Na ten temat dyrektor generalny ds. komunikacji marketingowej też zabrał głos.

– Myślę, że te kwoty są przesadzone, ale nasze pieniądze służą podniesieniu prestiżu saudyjskiej ligi jako całości. Pomagamy klubom podnosić poziom poprzez pozyskiwanie zawodników i podejmowanie innych działań – zaznaczył przedstawiciel ligi saudyjskiej.

24-letni w tej kampanii wystąpił jak na razie w 39 spotkaniach. Zdobył w nich 18 bramek i zaliczył też 11 asyst.

Czytaj także: Vinicius Junior odchodzi? Real Madryt ma już następcę na oku