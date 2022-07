PressFocus Na zdjęciu: Gleison Bremer

Wciąż niejasna jest przyszłość Gleisona Bremera, który wzbudza zainteresowanie wielu klubów. Prezydent Torino zapowiedział, że w przypadku nadejścia odpowiedniej oferty jest w stanie sprzedać swoją gwiazdę.

Bremer najprawdopodobniej opuści Torino tego lata

Prezydent klubu zapowiedział, że jeśli nadejdzie odpowiednia oferta to gracz będzie mógł odejść

Brazylijczykiem interesuje się między innymi Inter oraz Tottenham

Bremer może odejść z Torino

Przyszłość Gleisona Bremera w Torino jest szeroko komentowana we włoskich mediach. Brazylijczyk po rozegraniu znakomitego sezonu w Serie A jest bliski transferu do znacznie lepszego klubu. Mówi się o zainteresowaniu Interu Mediolan czy Tottenhamu. 25-latek był też łączony z Juventusem, ale transfer do lokalnego rywala wydaje się mało prawdopodobny.

Również Brazylijczyk mówił niedawno, że choć nie wie do jakiego klubu trafi w przyszłym sezonie to marzy mu się gra w Lidze Mistrzów. Teraz możliwość odejścia Brazylijczyka z Torino potwierdził także prezes klubu Urbano Cairo, który przyznał, że jeśli Granata otrzyma odpowiednią ofertę to pozwoli odejść swojej gwieździe.

– Rozmawiałem z agentem Bremera i jesteśmy w znakomitych relacjach. Również Gleison to wspaniały facet. Także rozmawialiśmy na temat jego przyszłości. Powiedziałem mu, że jeśli nadejdzie odpowiednia oferta to go sprzedam. Ale wszystko jest względne – odparł Cairo.

Prezydent Torino został również zapytany o wycenę Milana Skriniara, za którego Inter oczekuje ponoć 70 mln euro. – Jeśli słyszę o takiej kwocie za Skriniara to w mojej ocenie Bremer jest bezcenny. Wierzę, że na koniec my, jako klub oraz zawodnik będziemy zadowoleni, bo drużyny, które na niego stać są z europejskiego topu.

Zobacz również: Bayern już szykuje kolejną ofertę za De Ligta