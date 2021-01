Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Jesse Lingad przeniesie się do Nicei. Sky Sports donosi jednak, że rozmowy z tym klubem prawdopodobnie upadły. Możliwe, że zawodnik zostanie w Manchesterze United, gdzie jest tylko rezerwowym.

Dziennikarze SkySports pisali w ubiegłym tygodniu, że reprezentanci Lingarda rozpoczęli rozmowy z francuską Niceą. Najwyraźniej strony nie doszły do porozumienia lub zbyt wygórowane oczekiwania ma klub. Prezydent Nicei, Jean-Pierre Rivere, powiedział bowiem dziennikarzom, że nie należy spodziewać się, by do zespołu dołączyły w styczniu znane nazwiska.

Manchester United nie podjął jeszcze decyzji, co zrobi z Lingardem, ale z każdym kolejnym dniem topnieją szanse 28-latka na opuszczenie Old Trafford. Być może będzie musiał zostać w Manchesterze do końca sezonu.

Głęboki rezerwowy na Old Trafford

W takim przypadku zawodnika czeka najprawdopodobniej ławka rezerwowych. W tym sezonie nie wystąpił w ani jednym meczu Premier League.

Wcześniej Lingarda łączono z transferem do Hiszpanii, a zapytanie w jego sprawie złożyli działacze Realu Sociedad. Angielskim klubem, który ma go na swoim celowniku jest Sheffield United.