PressFocus Na zdjęciu: Dennis Praet

Dennis Praet jest bliski dołączenia do Fiorentiny, podają włoskie media. Informacje te potwierdza także Fabrizio Romano dodając, że transfer może odbyć się na zasadzie sprzedaży definitywnej lub wypożyczenia z opcją wykupu.

Dennis Praet zostanie nowym zawodnikiem Fiorentiny

Fabrizio Romano informuje, że Viola wypożyczy Belga z opcją wykupu

Pomocnik ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Torino

Fiorentina wzmacnia się przed nowym sezonem

Fiorenitna postanowiła przemeblować swój środek pola przed nowym sezonem. Po osiągnięciu porozumienia z Juventusem w sprawie transferu Rolando Mandragory teraz złożyli ofertę za Dennisa Praeta z Leicester City, który właśnie zakończył wypożyczenie w Torino.

Gianluca Di Marzio informuje, że Fiorenitna zaoferowała Lisom około 7 milionów euro za Belga. Co ciekawe, zarówno Praet, jak i Mandragora ostatni sezon spędzili na wypożyczeniu w Torino i obaj zdecydowali się opuścić zespół Byków, mimo chęci kontynuowania współpracy ze strony klubu.

Praet w ostatnim sezonie Serie A rozegrał 23 spotkania ligowe, w których strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. Teraz zdaniem prasy, nadal ma kontynuować swoją karierę na Półwyspie Apenińskim. Choć w grę wchodzą dwa rozwiązania: sprzedaż definitywna lub wypożyczenie z klauzulą obowiązkowego wykupu to znając włoskie praktyki bardziej prawdopodobne jest ta druga opcja.

Denis Praet swoją przygodę w Italii rozpoczął w 2016 roku trafiając z Anderlechtu do Sampdorii. W 2019 roku za 19 mln euro przeszedł do Leicester City. Po dwóch latach spędzonych na boiskach Premier League, rok temu pomocnik wrócił do Serie A w ramach wypożyczenia do Torino za 1 mln euro.

Zobacz również: Dyrektor Juventusu potwierdza transfer Pogby