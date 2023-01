PressFocus Na zdjęciu: Rauno Sappinen

Stal Mielec poinformowała, że Said Hamulić został sprzedany do Toulouse FC. Klub pochwalił się już sprowadzeniem jego następcy.

W Mielcu pojawił się nowy napastnik

Stal sprowadziła go z Ekstraklasowego klubu

W umowie została zawarta opcja pierwokupu

Stal zrealizowała transfer wewnątrz Ekstraklasy

Stal Mielec ma za sobą rewelacyjną rundę jesienną. Istniały obawy, czy Adam Majewski zdoła utrzymać drużynę w Ekstraklasie na następną kampanię. Tymczasem Stal nie musi nawet zaglądać w strefą spadkową. Teoretycznie mielczan powinno interesować to, kto jest przed nimi. Podopiecznych Adama Majewskiego dzielą bowiem tylko dwa punkty od podium.

Rewelacyjne wyniki Stali nie byłyby możliwe, gdyby nie Said Hamulić. Napastnik ten trafił do Stali przed startem sezonu 2022/2023. 22-latek nie potrzebował czasu na aklimatyzację. Rozegrał on 19 meczów, w których strzelił 9 goli i zaliczył 4 asysty. Tym samym zapracował sobie na transfer do Toulouse FC, która zapłaciła Stali około 2 miliony euro.

W Mielcu nie musieli długo czekać na następcę Hamulicia. Został nim znany z boisk Ekstraklasy Rauno Sappinen. Fin jesienią reprezentował Piast Gliwice, ale tam nie spełnił oczekiwań. Piłkarz ma się odbudować w Stali, która wypożyczyła go do końca bieżącej kampanii. Mielczanie zagwarantowali sobie też opcję pierwokupu fińskiego zawodnika.

