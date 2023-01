fot. PressFocus Na zdjęciu: Said Hamulić

Said Hamulić zgodnie z medialnymi doniesieniami zmienił barwy klubowe. Napastnik broniący ostatnio barw Stali Mielec zdecydował się na kontynuowanie kariery w Toulouse FC.

Zakończyła się saga transferowa z udziałem Saida Hamulicia

22-latek zdecydował się transfer do Toulousy

Szczegóły transakcji nie zostały jeszcze oficjalnie ujawnione

Said Hamulić został zawodnikiem Toulousy

Said Hamulic ma za sobą świetne pół roku w ekipie Adama Majewskiego. Jako napastnik Stali Mielec piłkarz wystąpił w siedemnastu meczach ligowych. Zdobył w nich dziewięć bramek i zanotował cztery asysty.

We wtorek 24 stycznia 2023 roku stało się faktem, że holenderski napastnik z bośniackimi korzeniami będzie kontynuował karierę w Ligue 1. Hamulić związał swoją przyszłość z Toulousą, którą dowodzi Philippe Montanier.

En attendant sa chanson, Saïd compte bien faire chanter le Stadium 🏟🎶



Bienvenue à notre nouvel attaquant Saïd #Hamulic ! https://t.co/xhC94LIvp7 — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 24, 2023

Nowy zespół Hamulicia plasuje się aktualnie 12. pozycji w ligowej tabeli. Legitymuje się dorobkiem 23 punktów. Do piątego Stade de Rennes traci aktualnie 14 oczek. Nowy nabytek Fioletowych nie krył radości po podpisaniu kontraktu.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że przyjechałem do Tuluzy. To dla mnie duże wyzwanie, ale lubię takie wyzwania. Widziałem wiele meczów Toulousy w tym sezonie. Drużyna gra świetną piłkę i dlatego chciałem trafić do tego klubu. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę grać na tym stadionie i poznam naszych kibiców! – mówił Hamulić cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

