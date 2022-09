PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Graham Potter został nowym szkoleniowcem Chelsea. Anglik już planuje nadchodzące okno transferowe, w którym chciałby sprowadzić dwóch byłych podopiecznych z Brighton & Hove Albion, a także Cristiano Ronaldo.

W tym tygodniu Graham Potter zastąpił Thomasa Tuchela w roli szkoleniowca Chelsea

Pojawiły się pierwsze doniesienia o planach transferowych nowego trenera The Blues

Anglik chciałby ponownie poprowadzić Moisesa Caicedo oraz Leandro Trossarda, a także kupić Cristiano Ronaldo

Potter nie zapomina o dawnych podopiecznych, chce też odbudować CR7

W ubiegłym tygodniu Todd Boehly zaskoczył, zwalniając Thomasa Tuchela po zaledwie siedmiu spotkaniach sezonu 2022/2023. Nowy właściciel Chelsea miał swojego faworyta w roli następcy i udało mu się go zakontraktować. Już w czwartek The Blues poinformowali, że schedę po Niemcu przejmie Graham Potter. Anglik ma renomę świetnego trenera, potrafiącego wycisnąć z piłkarzy to, co najlepsze. Fani Brighton & Hove Albion mieli pełne prawo, by narzekać. Ostatecznie 47-latek świetnie przygotował zespół Mew, który imponował u progu sezonu. Teraz wszystko kontynuować będzie musiał ktoś inny.

Nie oznacza to jednak, że Potter zapomniał o swoich podopiecznych. Portale Fichajes oraz Goal.com przekonują, że szkoleniowiec chce zimą sprowadzić dwóch starych znajomych. Obaj notują świetny początek sezonu. Mowa tu o środkowym pomocniku, Moisesie Caicedo, a także skrzydłowym, Leandro Trossardzie. Do tego Anglik liczy na prawdziwą bombę transferową. Uważa on bowiem, w przeciwieństwie do Tuchela, że byłby w stanie ponownie przywrócić Cristiano Ronaldo do odpowiedniej dyspozycji i wykorzystać jego zdolności w zespole.

Potter będzie miał nad czym pracować. Jego zespół zajmuje obecnie rozczarowujące szóste miejsce, ze stratą pięciu punktów do liderującego Arsenalu. Rozgrywki Ligi Mistrzów rozpoczął zaś od porażki z Dinamem Zagrzeb, co ostatecznie kosztowało Tuchela posadę.

