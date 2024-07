Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Nie tylko Fulham. Scott McTominay pod lupą Galatasaray Stambuł

Manchester United kilka dni temu otrzymał ofertę w wysokości 30 milionów funtów za Scotta McTominaya. Czerwone Diabły ostatecznie odrzuciły propozycję nadesłaną przez Fulham. Londyński klub nie jest jedynym zespołem, który zabiega o względy 27-letniego pomocnika. Nowe informacje w sprawie przyszłości zawodnika przekazała właśnie brytyjska stacja telewizyjna “Sky Sports”.

Wspomniane źródło uważa, że chrapkę na zakontraktowanie 52-krotnego reprezentanta Szkocji ma również Galatasaray Stambuł. Lwy tym samym odpowiedziałyby na ostatnie ruchy rywala zza miedzy – Fenerbahce Stambuł – do którego powędrował między innymi Allan Saint-Maximin. Tureckiemu gigantowi może być jednak trudno spełnić oczekiwania finansowe Manchesteru United.

Umowa Scotta McTominaya z angielską drużyną obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, choć warto podkreślić, że Czerwone Diabły mają opcję przedłużenia kontraktu ze swoim wychowankiem o kolejny sezon. Przyszłość pomocnika powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

Bilans szkockiego piłkarza na Old Trafford to 252 spotkania, 29 bramek i 8 asyst. Scott McTominay jako zawodnik Manchesteru United do gabloty wstawił Puchar Anglii (2024) oraz Puchar Ligi Angielskiej (2023). 27-latkowi brakuje więc jeszcze triumfu w rozgrywkach Premier League.