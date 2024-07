Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

McTominay nie dla Fulham, 30 mln funtów nie wystarczyło

Manchester United w trakcie letniego okna transferowego chce pozbyć się kilku zawodników, aby zwiększyć budżet transferowy. Na Old Trafford po kiepskim sezonie ma zajść coś w rodzaju mini rewolucji kadrowej. Na ten moment z klubem pożegnało się tylko kilku piłkarzy. W nowym sezonie w zespole Czerwonych Diabłów nie zobaczymy m.in. Raphaela Varane’a, Anthony’ego Martiala czy Donny’ego van de Beeka. Niewykluczone, że w najbliższych tygodniach dojdzie do rozstania z innymi zawodnikami.

Jednym z nich może być Scott McTominay, za którego do klubu wpłynęła oferta. Środkowego pomocnika Czerwonych Diabłów chce Fulham. Oferta złożona przez The Cottagers opiewała na 30 milionów funtów, lecz z informacji portalu The Telegraph wynika, że Manchester United odrzucił propozycję ligowych rywali. Klub z zachodniego Londynu upatrywał w reprezentancie Szkocji następcę Joao Palhinhy, który przeprowadził się do Bayernu Monachium.

Fakt, że Manchester United odrzucił ofertę za McTominaya może oznaczać, że Fulham zmieni cel transferowy. Władze zespołu z Craven Cottage na liście życzeń poza Szkotem mają również pomocnika Fluminense – Andre. W przeszłości pojawiały się także pogłoski o chęci sprowadzenia gracza Spurs – Pierre’a Emilie’a Hojbierga.

McTominay jest wychowankiem Manchesteru United, w którym zadebiutował w sezonie 2016/2017. Łącznie dla drużyny z Old Trafford wystąpił w 252 meczach, w których zdobył 29 bramek i zaliczył 8 asyst. Wartość rynkowa piłkarza wynosi 32 miliony euro.