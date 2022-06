fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Frenkie de Jong według informacji Diario Sport nie jest zainteresowany transferem z FC Barcelony do Man Utd. Holender od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do klubu z Old Trafford, ale najnowsze informacje w tej sprawie sugerują, że transakcja może nie dojść do skutku.

Wciąż niewyjaśniony jest temat przyszłości Frenkie de Jonga

Diario Sport twierdzi, że Holender nie chce zmieniać klubu

25-latek ma umowę ważną z Katalończykami do końca czerwca 2026 roku

De Jong niechętny na transfer do Man Utd

Frenkie de Jong dołączył do FC Barcelony z Ajaxu w 2019 roku za 86 milionów euro. Zawodnik miał być kluczową postacią środka pola w ekipie z Camp Nou. 25-latek rozegrał w ekipie z La Liga jak na razie 138 meczów, notując w nich 12 trafień i 17 asyst.

Reprezentant Holandii ostatnio wyrósł na główny cel Man Utd. Zwolennikiem transferu z udziałem piłkarza był przede wszystkim Erik ten Hag. Wygląda na to, że transakcja ostatecznie nie dojdzie do skutku. Wpływ na to ma niechęć zawodnika do zmiany barw klubowych.

Zobacz także:

Faktem jest jednak, że Barca chce sprzedać de Jonga. Hiszpański klub liczy na zysk postaci ponad 80 milionów euro. Dzięki takiemu zastrzykowi gotówki Katalończycy mogliby zrealizować kilka swoich celów transferowych. Ponadto wicemistrzowie La Liga nie są gotowi na wzrost zarobków piłkarza w czwartym roku kontraktu, co określa umowa.

We wtorek światło dzienne ujrzała wiadomość. że Manchester United jest blisko zawarcia porozumienia z Barceloną w sprawie transferu holenderskiego piłkarza. Ten natomiast miał zgłosić się do władz klubu, przekazując, że nie chce zmieniać pracodawcy.

25-letni piłkarz w ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 46 spotkaniach. Zdobył w nich cztery bramki, a ponadto zanotował cztery asysty.

Czytaj więcej: Barcelona wyceniła napastnika. Rynkowa okazja