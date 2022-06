PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay może opuścić Barceloną po zaledwie jednym sezonie. Klub pracuje nad transferem kilku napastników, rozważa więc sprzedaż Holendra, którego kontrakt wygasa za rok. Duma Katalonii wyznaczyła nawet cenę, jakiej za niego oczekuje.

Memphis Depay w pierwszym sezonie w barwach Barcelony nie zachwycił, ale i tak został najlepszym strzelcem zespołu

Tego lata Blaugrana planuje zakup dwóch napastników, więc rola Holendra zmniejszyłaby się

Klub oczekuje za 28-latka 20 milionów euro, co jawi się jako spora okazja na rynku transferowym

FC Barcelona gotowa sprzedać Memphisa

W Barcelonie czuć narastające napięcie. Klub ma ogromne plany transferowe, jednak żaden z nich nie zostanie rozpoczęty, dopóki aktywowane nie zostaną tzw. dźwignie finansowe. Spekulacje dotyczą znacznej liczby piłkarzy – zarówno tych, którzy mają przyjść, jak i tych mogących odejść. Na drugiej z list znalazł się łakomy kąsek dla zespołów z czołowych lig europejskich.

Przyszłość Memphisa Depaya w stolicy Katalonii nie jest pewna. Co prawda Holender został najlepszym strzelcem zespołu w minionym sezonie – ex aequo z Pierre’em-Emerickiem Aubameyangiem – ale poprzeczka nie była zawieszona zbyt wysoko. W biurach Blaugrany nie panuje jednomyślność w kontekście 28-latka. Sam Xavi docenia napastnika i chciałby, by był częścią kadry w nadchodzącym sezonie. Jednocześnie na Camp Nou ma trafić Robert Lewandowski, a także kolejny skrzydłowy. To oznacza, że rola Depaya by się zmniejszyła, a w końcówce minionej kampanii i tak nie był etatowym członkiem wyjściowego składu.

Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia kontraktu. Drugi najlepszy strzelec w historii reprezentacji Holandii podpisał ubiegłego lata zaledwie dwuletnią umowę. Oznacza to, że w lipcu 2023 roku będzie mógł odejść za darmo. Na to Barcelona nie chce pozwolić. Kataloński Sport donosi, że Blaugrana jest skłonna zaoferować ofertę przekraczającą 20 milionów euro. Taka kwota to wyjątkowa okazja na rynku transferowym, biorąc pod uwagę, że mówimy o jednej z potencjalnych gwiazd nadchodzących mistrzostw świata. W dodatku obecny kontrakt 28-latka nie jest wysoki, bo zgodził się przystosować do trudnych warunków finansowych Dumy Katalonii. Sam zawodnik ma ponoć najprzychylniej patrzeć na przenosiny do Anglii lub Włoch.

W sezonie 2021/2022 Depay rozegrał 38 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 13 bramek i dwie asysty.

