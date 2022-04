fot. PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah to bez wątpienia jeden z tych zawodników, który na brak ofert nie może narzekać. Egipski minister sportu i młodzieży Ashraf Sobhi doradził ostatnio zawodnikowi Liverpoolu zmianę klubu. Inną optykę na sytuację ma jednak sam zainteresowany.

Nie milkną doniesienia na temat przyszłości Mohameda Salaha

Reprezentant Egiptu znajduje się na celowniku kilku czołowych klubów z Europy

Ostatnio spekulacje na temat 29-latka podsycił jeden z egipskich polityków

Liverpool nie chce żegnać się z The Reds

Mohamed Salah ma kontrakt ważny z klubem z Anfield Road do końca czerwca 2023 roku. Zawodnik do Liverpoolu trafił w 2017 roku z AS Roma za ponad 40 milionów euro.

Ostatnio nie brakuje spekulacji związanych ze zmianą klubu przez 29-latka. Podsycił je także egipski minister sportu i młodzieży.

– Doradziłem mu, aby kontynuował karierę w innym klubie, ale teraz Salah chce przedłużyć swój kontrakt z Liverpoolem – mówił polityk Ashraf Sobhi cytowany przez BBC Sport.

82-krotny reprezentant Egiptu w tej kampanii wystąpił łącznie w 37 meczach, w których strzelił 28 goli. Ponadto na koncie piłkarza jest 10 asyst. Media w ostatnim czasie łączyły zawodnika między innymi z Liverpoolem i Juventusem.

Salah w reprezentacji Egiptu występuje od 2011 roku. W swoim piłkarskim CV ma też takie kluby jak: FC Basel, Chelsea, czy Fiorentinę. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 100 milionów euro.

Czytaj więcej: PSG złożyło ofertę Pogbie, Francuz zdecydowany na inną opcję

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin