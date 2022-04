Benfica – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

We wtorek startują pierwsze ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W Lizbonie dojdzie do meczu Benfica – Liverpool. Oba zespoły nieźle wyglądają na swoich podwórkach. Co więcej, regularnie strzelają gole. Jak będzie tym razem? Sprawdź naszą zapowiedź.

Benfica – Liverpool, typy i przewidywania

Benfica udowodniła w 1/8 finału, że na własnym terenie bywa nieobliczalna. Do tego gospodarze nie odstają na tle The Reds, więc zapowiada się elektryzujące spotkanie. Liverpool mknie do przodu, rozjeżdżając kolejnych rywali w Premier League.

Wiadomo jednak, co z zawodnikami robi hymn Ligi Mistrzów. Spodziewamy się zaciętej rywalizacji, w której obie ekipy umieszczą piłkę w siatce.

Benfica – Liverpool, ostatnie wyniki

Benfica oddaliła się z wyścigu o mistrzostwo Portugalii, gdy przegrała na weekend w hicie kolejki z SC Braga (2:3). Teraz lizbończykom pozostała walka o trzecią lokatę. Pocieszeniem jest jednak znalezienie się w finałowej ósemce Ligi Mistrzów. Sensacyjnie pokonanie Ajaksu pozwoliło Czerwono-białym awansować do ćwierćfinału, co w samo sobie jest wielkim osiągnięciem w tym szalonym sezonie.

Natomiast Liverpool depcze po piętach Man City w Premier League. Podopieczni Kloppa kontynuują serię zwycięstw na angielskim podwórku, ale poprzedni mecz w LM przegrali. Pomimo porażki, zaliczka z San Siro wystarczyła, aby przejść dalej. Stąd też tym razem The Reds spróbują nie popełnić tych samych błędów.

Benfica – Liverpool, historia

Ostatnim razem, kiedy obie ekipy stanęły na przeciw siebie, grały w eliminacjach do Ligi Europy. Wszystko działo się w sezonie 2009/2010. Wówczas w pierwszym meczu Benfica pokonała Liverpool przed własną publicznością (2:1). Natomiast w rewanżu lepsi byli już piłkarze The Reds, którzy ostatecznie awansowali dalej (4:1).

Benfica – Liverpool, kursy bukmacherskie

Benfica – Liverpool, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport Premium 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Polsatbox.pl.

