fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba ma kontrakt ważny z Man Utd tylko do końca trwającego sezonu. Nie milkną spekulacje na temat przyszłości reprezentanta Francji. Zawodnik otrzymał już podobno ofertę od PSG. Tymczasem Manchester Evening News podaje, że Francuz woli wrócić do Juve.

Paul Pogba jest jednym z najbardziej rozchwytywanych pomocników w Europie

29-latek latem tego roku będzie do pozyskania na zasadzie wolnego transferu

Nowe informacje na temat Francuza ujawnił Manchester Evening News

Pogba chce wrócić do Włoch

Paul Pogba w Man Utd jest od 2016 roku. Zawodnik trafił do ekipy z Old Trafford z Juventusu za ponad 100 milionów euro. Niewykluczone, że wkrótce historia zatoczy koło.

Według informacji Manchester Evening News wydaje się przesądzone, że Pogba latem zmieni barwy klubowe. Chociaż kierunek nie jest jeszcze znany. Ostatnio piłkarz otrzymał propozycję od PSG, która jednak nie budzi zainteresowania zawodnika.

Pogba jest podobno zdeterminowany, aby wrócić latem do Juventusu. Mimo że wiązałoby się to z obniżką apanaży nawet o połowę względem tego, na co Francuz może liczyć obecnie.

Pogba bronił barw Juve w latach 2012-2016. W trakcie trwającego sezonu w 23 spotkaniach Premier League piłkarz strzelił jednego gola, a ponadto zaliczył dziewięć asyst.

Rynkowa wartość francuskiego pomocnika wynosi 55 milionów euro. Pogba od 2013 roku występuje w reprezentacji Francji. Wygrał z nią w 2018 roku mistrzostwo świata. Jak na razie w drużynie narodowej rozegrał 91 meczów, notując w nich 11 trafień.

