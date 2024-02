Iwo Kaczmarski, który w 2022 roku przeprowadził się do włoskiego Empoli, został wypożyczony na 1,5 roku do Miedzi Legnica. Pierwszoligowy klub zapewnił sobie opcję wykupu.

IMAGO / Rafał Rusek / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Daniel Szelągowski, Iwo Kaczmarski i Wiktor Długosz

Miedź Legnica wzmocniła się przed walką o awans do Ekstraklasy

Do pierwszoligowego klubu właśnie dołączył Iwo Kaczmarski

19-latek ostatnio grał w młodzieżowym zespole Empoli

Oficjalnie: Iwo Kaczmarski wypożyczony do Miedzi Legnica

Miedź Legnica za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych pochwaliła się sprowadzeniem Iwo Kaczmarskiego. 19-letni pomocnik dołączył do Miedzianki na zasadzie 1,5-rocznego wypożyczenia z Empoli.

Młodzieżowy reprezentant Polski tym samym wraca do Polski po nieudanym pobycie we Włoszech. Wychowanek Korony Kielce w 2022 roku za 700 tysięcy euro przeszedł z Rakowa Częstochowa do wspomnianego Empoli, jednak tam nie udało mu się przebić do pierwszej drużyny.

Iwo Kaczmarski spróbuje pomóc Miedzi Legnica w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Pierwszoligowa ekipa z 28 punktami na koncie zajmuje 8. miejsce w tabeli Fortuna 1 Ligi tracąc trzy oczka do lokaty zapewniającej udział w barażach.