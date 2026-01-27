Polak odchodzi z Liverpoolu! Przeniesie się do MLS

Fabian Mrozek, czyli bramkarz, który od kilku lat związany jest z Liverpoolem odchodzi na wypożyczenie do MLS. Jak podaje Sky Sports resztę sezonu spędzi w FC Cincinnati.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Fabian Mrozek

Mrozek zostanie wypożyczony z Liverpoolu do FC Cincinnati

Fabian Mrozek rozpoczynał karierę w MKS-ie Kluczbork, skąd przeniósł się do FC Wrocław Academy. Stamtąd latem 2020 roku trafił do drużyn młodzieżowych Liverpoolu. The Reds zapłacili za niego ok. 285 tysięcy euro. Utalentowany bramkarz przebrnął przez kilka kategorii wiekowych. W seniorskim zespole jednak nigdy nie zadebiutował. Był za to wypożyczany do innych klubów.

Rundę jesienną w sezonie 2024/2025 spędził w Szwecji, gdzie grał w barwach Brommapojkarna. Z kolei rundę wiosenną tej samej kampanii spędził w Forest Green na poziomie National League w Anglii. Przez ostatnie pół roku grał dla klubu z Anfield, ale w drużynie rezerw. Łącznie wystąpił tylko w 3 meczach w rozgrywkach EFL Trophy. Sky Sports podało, że ponownie opuści 20-krotnych mistrzów Anglii.

Resztę sezonu 2025/2026 Mrozek spędzi za oceanem, ponieważ zostanie wypożyczony do jednego z klubów MLS. Nowym zespołem 22-letniego bramkarza z Polski będzie FC Cincinnati. To 2. drużyna Konferencji Wschodniej poprzedniego sezonu w USA. W play-offach dotarli do ćwierćfinału, gdzie polegli z późniejszym triumfatorem ligi – Interem Miami.

FC Cincinnati to klub dobrze znany polskim kibicom. W przeszłości w latach 2019-2021 grał tam inny polski bramkarz – Przemysław Tytoń. Z kolei ostatnio zawodnikiem Pomarańczowo-Niebieskich był Dominik Marczuk.